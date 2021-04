Mit der Greencard – der grünen Karte – können auch Deutsche in Amerika leben und arbeiten. Aber nicht jeder bekommt das Dokument. Wer in die USA auswandern will, muss das berühmteste Visum der Welt bei der amerikanischen Einwanderungsbehörde beantragen oder in der jährlichen Greencard-Lotterie gewinnen. Ja, das geht, die Erfolgschancen sind aber klein. Anträge deutscher Staatsbürger werden im Frankfurter US-Generalkonsulat bearbeitet. Auch wer wie Ronja Marti einen US-Bürger geheiratet hat, kann die Greencard bekommen. Das Einwanderungsvisum ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt, kann jedoch dauerhaft verlängert werden. Nach fünf Jahren ist sogar die Einbürgerung in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten möglich. Die Greencard wurde 1940 eingeführt. Sie hat ihren Namen seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Einwanderer den Ausweis auf grünem Papier gedruckt erhielten. Seitdem ist der legale dauerhafte Aufenthalt in den USA nur noch mit der Greencard möglich. Sie ist noch heute auf beiden Seiten grün gefärbt. Vorne und hinten sind die Freiheitsstatue und die amerikanische Flagge abgebildet.