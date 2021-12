Das Verkehrsproblem sind wir selbst. Wir zahlen jetzt die Rechnung dafür, dass wir dem Auto unseren Lebensraum unterworfen haben.

Niemand möchte Autolärm und Abgase vor seiner Haustür haben. Doch jeder möchte schnell und bequem von A nach B kommen. Und dafür ist das Auto immer noch die erste Wahl. Vor allem in ländlichen Gegenden mit einem unzulänglichen ÖPNV und einem Wegenetz, das einzig allein am Auto ausgerichtet ist. Philipp Scheidt von der SPD hat es richtig erkannt: All die Verkehrsprobleme sind nur Symptome. Um sie zu beheben, werden Millionen und Milliarden ausgegeben. Forderungen, wie den Verkehr aus Mutterstadt herauszuhalten, verlagern das Problem nur. Es wird Zeit, endlich umzuschwenken und umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln den Roten Teppich auszurollen. Entschieden wird der Richtungswechsel zwar ganz oben, doch jeder von uns kann diesen ein kleines Stück weit in Bewegung setzen.