Vor einem halben Jahrhundert hat ein Hockenheimer einen BMW 2002 erstanden. Der steht heute in der Garage von Theo und Lore Nieser in Waldsee. Sie erzählen, warum das Auto noch glänzt wie am ersten Tag und weshalb der Blinkerhebel auf der „falschen“ Seite sitzt.

Friedrich Bräuninger war der Onkel von Lore Nieser aus Waldsee. „Onkel Fritz war zu 100 Prozent kriegsversehrt“, berichten Lore und Theo Nieser. Er sei zeitlebens ein leidenschaftlicher