Die jüngst vermeldeten Rekordzahlen zu den Kirchenaustritten mögen allen Geistlichen einen weiteren Schlag in die Magengrube versetzt haben. Überraschend kam die Meldung nicht. Zumindest nicht für Markus Hary, Leiter des Dekanats Speyer. „Es war schon heftig, dass es dieses Mal über eine halbe Million war“, kommentiert der 59-Jährige die hohe Anzahl an bundesweiten Kirchenaustritten innerhalb eines Jahres. Dabei spiele aus seiner Sicht neben den bundesweit präsenten Themen – etwa die Kirchensteuer, Gleichstellung von Mann und Frau oder Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs – rund um die Kirchenaustritte auch der demografische Faktor eine Rolle. „Uns fehlen die Familien und Kinder bei den Gottesdiensten“, stellt der Pfarrer fest, der seit 2020 die Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim leitet.

