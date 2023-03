Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gesundheitsbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises ist zuversichtlich, dass der Corona-Ausbruch mit 45 Infizierten im Bobenheim-Roxheimer Frosta-Werk in den Griff zu bekommen ist. Am Freitag seien von dort keine weiteren Infektionen gemeldet worden. In dem Gemüse verarbeitenden Betrieb wird weiter getestet.

Die Hygieneregeln im Bobenheim-Roxheimer Frosta-Werk sind streng. Das hat 2016 eine Gruppe von RHEINPFALZ-Lesern bei einer Betriebsbesichtigung erfahren dürfen. Ohne Schutzkittel, Kopfhauben und Desinfektion