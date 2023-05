Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf will die SPD bei der Landtagswahl im kommenden März aus der Mainzer Staatskanzlei drängen. Neun Monate vorher startet er in den Wahlkampf. Eine Krise wie Corona eignet sich dafür, Kritik an der Regierung zu üben. Beim Besuch im Schifferstadter Vogelpark trifft sie auf fruchtbaren Boden.

Methusalem hat es Christian Baldauf angetan. Der CDU-Politiker schaut sich den dreifarbigen Ara lange an, berührt mit dem Finger das Gitter der Voliere. Der Mischlingspapagei zwickt nicht,