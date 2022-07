Ein „Bobenheimer Strohfest“ mit viel Livemusik veranstalten die Round Table Clubs Mannheim und Ludwigshafen am Samstag, 16. Juli, ab 18 Uhr auf dem Landgut Nonnenhof in Bobenheim-Roxheim.

Gastgeber ist Ludwig von Heyl junior, Mitglied des Round Table Ludwigshafen. Er stellt für die Benefizveranstaltung den historischen Innenhof des Landguts zur Verfügung und sorgt mit Strohballen für eine Kulisse, die zum Namen des Fests passt. „Der Getreideanbau hat auf meinem Betrieb eine lange Tradition“, erläutert er.

Round Table (RT) sei ein Serviceclub und eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung von Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren, erklärt Landwirt von Heyl. „Die Idee und die Organisationsform haben ihren Ursprung in der Tradition des englischen Clublebens: Örtlich selbstständige ,Tische’ führen jeweils 15 bis 25 junge Männer unterschiedlicher Berufe und Wirkungsbereiche zusammen.“ In Deutschland seien 230 Tische mit mehr als 3600 Mitgliedern aktiv. Kernpunkt der Aktivitäten sei lokales gesellschaftliches und karitatives Engagement. Beides trifft auf das Strohfest am Samstag zu: Man kann Leute treffen, sich amüsieren, Cocktails trinken und ein Open-Air-Musikprogramm mit Jazz, Rock und Pop genießen.

Erlös kommt erneut Kindern zugute

Im vergangenen Jahr hat Round Table eine Bierprobe organisiert, wegen Corona allerdings nur digital als „Party in a box“. Der Erlös ging an den Oggersheimer Reiterhof Kinderhilfe, der therapeutisches Reiten für Menschen mit Behinderung anbietet und auch diesmal auf der Spendenempfängerliste steht – neben dem Kindermittagstisch Mannheim Waldhof und dem Weihnachtspäckchenkonvoi des Round Table Deutschland. Wer also am Samstag seine fünf Euro Eintritt zahlt, vor Ort isst und trinkt und vielleicht etwas mehr gibt als nötig, tut etwas Gutes für Kinder.

Das musikalische Programm ist vielfältig: Auf der Bühne stehen das Trio Count to Ten aus Mannheim (Acoustic Pop/Rock) sowie Jungbusch aus Schifferstadt (Funk, Rock) und MOA (Deutschpop). Die Gruppe Daylight at Night aus Montabaur spielt Indie-Punkrock, und Noir Reva nennen ihren Musikstil „Post Rock Instrumental“.