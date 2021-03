Die Corona-Pandemie bedeutet auch für alle, die sich sozial engagieren, eine besondere Herausforderung. Da Feste nicht möglich sind, müssen digitale Formate her, um Spenden sammeln zu können. Am 30. April wird es eine Bierprobe geben – zugunsten des Reiterhofs Kinderhilfe in Oggersheim.

Der Bobenheim-Roxheimer Ludwig von Heyl (35) ist einer von 20 Freunden, die sich gemeinsam im Club „Round Table 31 Ludwigshafen“ engagieren. „Round Table ist ein internationaler Serviceclub. Wir sind alle zwischen 18 und 40 Jahre alt und voll berufstätig. In unserer Freizeit engagieren wir uns bei Events und wollen uns so für die Gesellschaft einbringen“, erläutert von Heyl. Spenden wurden bisher durch Schorleverkauf bei Festen gesammelt.

Doch das geht wegen der Corona-Krise nicht. Aber der Round Table möchte auch jetzt helfen. „Soziales Engagement ist gerade jetzt besonders wichtig“, sagt von Heyl. Also überlegte die Gruppe und schuf ein digitales Format, um weiterhin unterstützen zu können. Der Erlös der Aktion vom 30. April geht an den Reiterhof Kinderhilfe in Oggersheim. „Er ist unser Herzensprojekt“, sagt von Heyl. „Er bekommt jedes Jahr etwas von uns, und hier engagieren wir uns beispielsweise auch durch das Heckenschneiden.“ Der Ansatz des therapeutischen Reitens sei extrem wichtig für Menschen mit Handicap. Die Benefizaktion werde jetzt gestartet, „da auch der Reiterhof in der Pandemie Probleme hat“, betont von Heyl.

Sechs Biere und Musik

Für den 30. April haben sich die Aktiven des Round Table daher eine besondere Veranstaltung ausgedacht: eine digitale Bierprobe, die aber noch angereichert und so zu einem „richtigen Event wird“, wie von Heyl ankündigt. Die Gruppe hat dazu eine „Party in a box“ zusammengestellt. 30 Euro kostet ein solches Paket, zehn Euro davon gehen an den Reiterhof. Damit man auch wirklich unterstützen könne, „hoffen wir schon auf mindestens 500 Teilnehmer am 30. April“.

Und denen wird das ab 20.30 Uhr geboten: Ein Bierexperte wird sechs Biere der Brauerei Welde (Plankstadt) vorstellen. Damit das gut klappt, ist im Paket ein Probierglas enthalten. Außerdem gibt es Livemusik von Bernhard Vanecek. Und da Hexennacht ist, „wird es auch Mai-Streiche geben, bei denen das Publikum mitbestimmen darf“, so von Heyl. Er freue sich auf den Abend und hoffe auf große Resonanz: „Es soll witzig werden.“ Und möglichst viel Geld für den Reiterhof bringen.

