Otterstadt hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der Gemeinderat muss nun beweisen, wie ernst es ihm mit einem Neuanfang ist.

Es war eine denkwürdige erste Gemeinderatssitzung in Otterstadt. Teile des Rats fielen in alte Muster zurück: Misstrauen, Feindseligkeiten und gegenseitige Spitzen beherrschten Teile des Sitzungsgeschehens. Der neue Ortsbürgermeister Theo Böhm tat gut daran, in seiner Rede an das Gemeinschaftsgefühl zu appellieren und für einen offenen sowie sachlichen Dialog zu werben. Gemeinsam mit den beiden ihm zur Seite gewählten Beigeordneten Lothar Ritthaler und Harald Endres kann er es schaffen, dass die Ratsmitglieder wieder mehr miteinander statt übereinander reden. Ritthaler verfügt über jahrelange Ratserfahrung, muss aber Vorbehalte gegenüber seiner Person ausräumen. Endres kann mit seiner beruflichen Erfahrung und seinem Auftreten punkten. Neue Ratsmitglieder können neue Impulse setzen und alte sollten die Vergangenheit hinter sich lassen – damit es in Otterstadt vorangeht und das Dorf wieder positive Schlagzeilen macht.