Die leer stehende Gewerbeimmobilie am nördlichen Eingang von Bobenheim-Roxheim ist am Mittwoch an Süleyman Tasli verkauft worden. Das hat der Autohändler aus Worms bestätigt. Er will den ehemaligen Schnellimbiss sanieren und dort Gebrauchtwagen verkaufen.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte Tasli, seine Bauvoranfrage habe ungefähr zehn Monate bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises gelegen. Nachdem sie nun positiv beantwortet sei, habe der Kaufvertrag geschlossen werden können. Der nächste Schritt sei, beim Kreis die Baugenehmigung zu beantragen. „Wenn sie da ist, wollen wir sofort loslegen“, sagt Tasli. Er rechnet mit einer Bauzeit von drei bis vier Monaten und hofft, im Frühjahr oder Sommer den Betrieb aufnehmen zu können. Taslis Wormser Autohaus heißt Car Point und ist in der Cornelius-Heyl-Straße ansässig.

Im Dezember 2020 hatte der Bobenheim-Roxheimer Gemeinderat mehrheitlich sein Einvernehmen zur Bauvoranfrage erteilt. Damals hieß es, die Firma benötige einen Empfangsraum, zwei Büros mit Toilette und Pausenraum, einen Lagerraum sowie 45 Autostellplätze. Mit der Ansiedlung verbindet Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Hoffnung, dass eine „unendliche Geschichte“ nun doch zu Ende geht und der oft als Schandfleck titulierte Leerstand an der L523 endlich beseitigt wird.