Im Dreißigjährigen Krieg, besonders in den Jahren 1621 und 1622, hatte das Bistum Speyer infolge seiner Lage in der Pfalz furchtbar unter den Brandschatzungen, Morden und Plünderungen durch die Truppen des protestantischen Söldnerführers und Feldherrn Graf Ernst von Mansfeld. Was die Quellen zu den Dörfer Berghausen, Dudenhofen und Heiligenstein verraten.

Speyerer Umland. Mit der Wahl des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen im Jahr 1619 hatte das Unglück für die Region begonnen. Um den protestantischen