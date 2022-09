Die 83. Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau stellt sich am Freitagabend mit vier weiteren Finalistinnen in Neustadt der Jury und dem Publikum – und braucht Unterstützung aus „ihrem Volk“. Jede Stimme zählt.

Heute, 30. September, ab 20.15 Uhr ist es soweit, die Deutsche Weinkönigin wird für ein Jahr im Neustadter Saalbau gewählt. Das Ganze wird im SWR-Fernsehen und im Internet live übertragen. Im Finale stehen neben Sophia I. aus dem Anbaugebiet Pfalz Mariella Cramer (Ahr), Katrin Lang (Baden), Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Luise Böhme (Saale-Unstrut). Eine Jury wird aus den fünf Finalistinnen drei für die Endrunde bestimmen. Dann – und das ist neu – darf das Publikum abstimmen, wer die neue Deutsche Weinkönigin werden soll.

„Landrat Clemens Körner und der ganze Rhein-Pfalz-Kreis drücken Sophia ganz fest die Daumen“, heißt es aus dem Kreishaus, verbunden mit der Bitte, mit unserer Weinkönigin mitzufiebern und kräftig für sie zu stimmen. Es kann über das Handy, Tablet oder am Computer auf der Internetseite „meinSWR“ gevotet werden.

Wer nicht vor Ort in Neustadt sein kann, aber sich dennoch in großer Gemeinschaft mit anderen die Wahl anschauen möchte, der kann zum Public Viewing in Sophias Heimatgemeinde Rödersheim kommen. Dort treffen sich ihre Freunde und Unterstützer ab 19 Uhr in der Halle des TV Rödersheim (Meckenheimer Straße 26). An gleicher Stelle wird es am nächsten Tag, Samstag, 1. Oktober, ab 17.30 Uhr einen Empfang zu Ehren von Sophia geben. Zuvor, ab 15 Uhr, wird die Weinkönigin durch den Ort gefahren: Am Alsheimer Platz, Netto-Parkplatz, Marienplatz und beim TV Rödersheim wird jeweils ein Halt eingelegt, wo sich Sophia dann „unters Volk“ mischen kann. Kreis und Gemeinde hoffen auf viele Besucher.

Seit 1949 stellen sich die Weinhoheiten aus den 13 Deutschen Weinanbaugebieten der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. Im Namen der Rebe nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche innerhalb eines Jahres etliche Termine wahr, auch im Ausland. Weitere Informationen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin sind unter www.deutscheweinkoenigin.de und www.pfalzwein.de erhältlich.