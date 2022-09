Die amtierende Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke hat es bei der Wahl der 74. Deutschen Weinkönigin ins Finale geschafft. Bei der Vorentscheidung am späten Samstagnachmittag im Saalbau in Neustadt stellten sich die acht Kandidatinnen kniffligen Fragen rund um das Thema Wein. Dabei überzeugte die 26-jährige Rödersheimerin die Fachjury und qualifizierte sich neben vier weiteren Kandidatinnen für die finale Wahlgala, die ebenfalls im Neustadter Saalbau stattfindet. Wer von den fünf Finalistinnen am Ende die Nachfolge von Sina Erdrich aus Baden antritt, entscheidet sich am kommenden Freitag, 30. September, ab 20.15 Uhr. Weiter sind außerdem Mariella Cramer (Ahr), Katrin Lang (Baden), Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Luise Böhme (Saale-Unstrut).