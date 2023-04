Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Remigiushaus in Otterstadt haben am Freitagabend Menschen in einer Schlange gestanden. Grund war eine Corona-Booster-Impfaktion. Die Wartezeiten hielten sich in Grenzen, weil die Besucher flott durch das Gebäude geschleust und ihre dritte Impfung verabreicht bekamen. Solche Impfangebote sind ein Kraftakt für das Haupt- und Ehrenamt.

Die Türen des Otterstadter Remigiushauses sollten sich für das Booster-Angebot, das die Gemeinde, die Verbandsgemeinde, der Kreis und das Deutsche Rote Kreuz machen, eigentlich erst um 17 Uhr öffnen.