Die Nachfrage nach Corona-Tests ist enorm gestiegen, seit das Land am Samstag die 2G-plus-Regel eingeführt hat. Wer geimpft oder genesen ist, braucht etwa zum Sport oder zum Restaurantbesuch noch einen negativen Test. Ungeimpfte benötigen zum Arbeiten einen solchen Nachweis. Im Speyerer Umland gibt’s weitere Teststation und Sonderimpfaktionen.

Nach Angaben von Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, gab es in der vergangenen Woche intensive Überlegungen, wie ein Testangebot für die Bürgerinnen und Bürger aufgebaut werden kann. Da sich zunehmend kommerzielle Betreiber an die Verwaltung gewandt haben, werden die vier kommunalen Testzentren, die es bis August in jeder Ortsgemeinde gab, „bis auf Weiteres noch nicht öffnen“, sagt Fassott. Er verweist darauf, dass die privaten Betreiber flexibler seien, um sich auf die sich immer wieder ändernden Vorgaben einzustellen, und man ihnen als Kommune beim Geldverdienen nicht in die Quere kommen wolle.

Volker Mansky (parteilos), Ortsbürgermeister von Altrip, berichtet von einem Angebot einer privaten Firma, das er dankend angenommen habe – auch um die Ehrenamtlichen zu entlasten, die ein kommunales Testzentrum hätten betreiben sollen. Laut Mansky öffnet am Donnerstag, 9. Dezember, ein Zentrum für Schnelltests und PCR-Tests im Waldpark. Es werde montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein, sonntags sei Testen von 15 bis 19 Uhr möglich. Mansky berichtet, dass der kostenlose Abstrich auch im Auto – im Drive-through-Verfahren – angeboten werden soll. Das Ergebnis gebe es per App, eine Anmeldung sei nicht erforderlich, so der Altriper Ortsbürgermeister.

Großes DRK-Testzentrum

Am Donnerstag, 9. Dezember, öffnet um 16 Uhr auch der DRK-Kreisverband in Neuhofen ein Schnelltestzentrum mit drei Teststellen, an denen parallel getestet werden kann. Kostenlose Antigen-Schnelltests gibt es in den Räumen des Ortsverbands in der Woogstraße 91 montags, donnerstags und freitags von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Matthias Riedel können die Öffnungszeiten je nach Nachfrage angepasst werden. Die kostenlosen Abstriche nehmen geschulte Ehrenamtliche des DRK ohne vorherige Anmeldung vor. Am Eingang können sich Bürger bereits mit ihrem Smartphone per QR-Code einchecken, das Testergebnis gebe es dann auf dem digitalen Weg nach Hause geschickt, sagt Riedel. Er betont, dass die Registrierung und der Testnachweis auch ohne Smartphone oder E-Mail-Adresse möglich seien. Zusätzlich gibt es noch eine kleine DRK-Teststelle in Mutterstadt im Pfalzring 140. Dort sind Abstriche allerdings nur samstags von 10 bis 11 Uhr und nach Terminvereinbarung unter 06234 2200 möglich.

Das Problem, an Schnelltests zu kommen, sei keins mehr, sagt Riedel. „Dieses Jahr werden uns die Tests nicht ausgehen“, prognostiziert der Kreisgeschäftsführer. Für die Wochen danach organisiere das DRK bereits Tests. PCR-Tests sollen im Laufe der nächsten Woche angeboten werden, so Riedel. Er verweist auf die Internetseite des DRK (www.drk-rhein-pfalz.de) für aktuellen Informationen. Ein PCR-Test gilt als zuverlässiger und ist zwei Tage gültig.

In Otterstadt hat diese Woche die Firma Fokus Lab auf dem Platz vor der TuRa-Gaststätte ein Testzentrum eröffnet. Eine kostenlose Schnelltestmöglichkeit gibt es dort jeden Tag von 7 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung. Als Kooperationspartnerin hat sich die Frau des Trainers der Aktivenmannschaft, Suna Buyruk, bereiterklärt. Verbandsbürgermeister Patrick Fassott, Otterstadts Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) und Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) begrüßen das Angebot, das sehr verkehrsgünstig am Ortseingang liegt. Die Firma will nach eigener Ankündigung demnächst auch ein Testzentrum in Harthausen eröffnen.

Des Weiteren wird in Otterstadt auch in der Zahnarztpraxis von Maria-Anna Milassin-Jung montags bis freitags von 8 bis 9 Uhr und von 17 bis 18 Uhr getestet. Für Schnelltests braucht es keinen Termin. Kostenlose PCR-Tests sind nach einem positiven Selbst- beziehungsweise Schnelltest oder einer Warnung auf der Corona-App möglich. Dafür ist ein Termin notwendig unter 06232 34848.

In Waldsee bietet die Glockenapotheke in der Ludwigstraße 48 von montags bis freitags kostenlose Corona-Tests an.

Impfbus macht Halt

In Otterstadt wird es am Samstag, 18. Dezember, auch die Möglichkeit zum Impfen gegen das Coronavirus ohne Anmeldung beziehungsweise Termin geben. An diesem Tag steht der Impfbus des Landes von 9 bis 17 Uhr vor dem Remigiushaus. Es sind sowohl Erst- als auch Booster-Impfungen möglich. Für letztgenannte muss der Termin der Zweitimpfung allerdings fünf Monate zurückliegen. Bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson sind es vier Wochen. Wer geimpft werden will, muss einen Personalausweis mitbringen.

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat sich die Verwaltung Gedanken über eine Sonderimpfaktion gemacht. Diese hatte FDP-Politiker Jürgen Creutzmann angeregt. Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) sagt auf Anfrage, dass es mit dem Dudenhofener Helmut Ofer schon einen Arzt gebe, der bereit wäre, und die Festhalle zur Verfügung stehe. Allerdings sei das Problem, wie die Kommune an Impfstoff kommen kann. Dazu müsse noch viel geklärt werden, sagt Scharfenberger.

Ab Montag, 13. Dezember, soll in der Festhalle in Dudenhofen auch das kommunale Schnelltestzentrum wiedereröffnen, in dem ein rund 35-köpfiges Helferteam aus DRK-Mitgliedern, Feuerwehrleuten, Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern kostenlose Abstriche anbietet. Wer sich testen lassen will, muss unter www.vgrd.de einen Termin vereinbaren. Getestet wird montags und mittwochs zwischen 16.30 und 18 Uhr.

Der Impfbus wird nach Angaben von Manfred Scharfenberger am Mittwoch, 22. Dezember, vor der Festhalle in Dudenhofen stehen. Diesen Samstag ist er von 9 bis 17 Uhr vor dem Schulzentrum in Schifferstadt.

Übersicht

Weitere Testmöglichkeiten, etwa bei Apotheken und Hausärzten, gibt’s unter www.corona.rlp.de/de/testen