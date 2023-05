Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag eröffnet der mit Abstand größte Secondhand-Laden in Pirmasens. In der Schäferstraße findet sich die zwölfte Filiale des Germersheimer Unternehmens „Second Plus“ in den Räumen eines früheren Matratzenhändlers. Auf 500 Quadratmetern wird von der Military-Short bis zum Abendkleid alles verkauft, was der Gebrauchtmodemarkt hergibt.

Um den neuen Markt hatte es heftige Diskussionen in politischen Gremien wie dem Hauptausschuss gegeben. Mehrere Ratsmitglieder hätten sich an dieser Stelle ein attraktiveres