Das geplante Second-Hand-Bekleidungsgeschäft in der Schäferstraße, dort, wo zuletzt die Firma Matratzen Concord ihren Sitz hatte, kann eingerichtet werden. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben am Montag mehrheitlich zu. Die Kommunalpolitiker sahen keine gravierenden Auswirkungen auf den innerstädtischen Handel. Die Grünen enthielten sich allerdings der Stimme. Fraktionssprecherin Annette Sheriff befürchtet negative Folgen und eine mögliche Existenzgefährdung für bestehende Second-Hand-Läden in der Stadt. Zuvor hatte OB Markus Zwick von einer Zusage des Germersheimer Unternehmens „Second Plus“ berichtet, das Schaufenster des Second-Hand-Bekleidungsgeschäfts in der Schäferstraße in enger Absprache mit der Stadtverwaltung zu gestalten. Hintergrund ist der Wunsch, dass sich gegenüber der attraktiven Vogeltreppe auch ein optisch ansprechender Laden ansiedeln möge.