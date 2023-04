Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. April tritt Citymanager Constantin Weidlich in Kaiserslautern seine neue Stelle an. Wer auf ihn in Pirmasens folgt, steht in den Sternen. Allerdings soll er mehr Geld bekommen als Weidlich.

Mitte Januar wurde bekannt, dass Constantin Weidlich City-Manager in Kaiserslautern wird.