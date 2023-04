Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fliegender Wechsel im Pop-up-Laden in der Pirmasenser Fußgängerzone: Die Stadt hat mit Oliver Vafiadis endlich einen neuen Mieter gefunden. Voraussichtlich er den Laden zu den Landgrafentagen und somit pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag. Verkauft wird Deko für alle festlichen Anlässe und „Moi-Stadt-Artikel“.

Vabo-Chef Oliver Vafiadis will in der Fußgängerzone sein Glück versuchen. In der kommenden Woche zieht er mit seinem Moi-Stadt-Laden von der Bahnhofstraße/Ecke Gärtnerstraße