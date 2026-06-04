Mit der ersten von vier After-Work-Partys ist am Mittwoch die Sunset Lounge gestartet. Obwohl der Sommer eine Pause einlegt, war die VR-Bank-Terrasse proppenvoll.

Als am Dienstag die Vorbereitungen für die Sunset Lounge auf der VR-Bank-Terrasse losgingen, wurden nicht nur Getränkekisten geschleppt und Stehtische aufgestellt. Immer wieder wanderten besorgte Blicke gen Himmel und auf die Wetter-Apps der Anwesenden. Ausgerechnet zum Start der After-Work-Reihe oberhalb des Schlossplatzes haben sich die Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke aus Pirmasens verabschiedet. Das allein wäre kein Problem, der schon fast sturzbachartige Regen am Dienstag bereitete den Verantwortlichen mehr Kummer.

Gegen 18 Uhr füllte sich die Terrasse zunehmend. Foto: Margret Germann Dicke Wolken hinter dem Alten Rathaus machten es der Sonne schwer. Foto: Margret Germann Die Besucher der Sunset Lounge stimmten sich mit Kaltgetränken ein. Besonders gefragt: Aperol Spritz. Foto: Margret Germann Entgegen aller Befürchtungen spielte das Wetter am Mittwochabend mit. Foto: Margret Germann DJ Dario sorgte für Partystimmung. Foto: Margret Germann Kaum zeigte sich die Sonne, wurde es auf der Terrasse immmer voller. Foto: Margret Germann Lichtspiel im Dubbeglas. Foto: Margret Germann Das Gastro-Team hinter der Bar hatte alles im Griff. Foto: Margret Germann Mit Sonne lässt es sich gleich viel schöner feiern. Foto: Margret Germann Sonniger Ausblick auf den Schlossplatz. Foto: Margret Germann Die Stimmung passt. Foto: Margret Germann An sommerliche Sitzgelegenheiten wurde ebenfalls gedacht. Foto: Margret Germann Die Wahl der Outfits reichte von hochsommerlich bis herbstlich. Foto: Margret Germann Je später der Abend ... Foto: Margret Germann ... desto mehr Gäste. Foto: Margret Germann Viele Gäste haben Tanzlaune mitgebracht. Foto: Margret Germann Abendstimmung auf dem Schlossplatz – weiter oben wird gefeiert. Foto: Margret Germann In den kommenden Wochen wird es noch drei weitere Sunset-Lounge-Partys geben. Foto: Margret Germann Foto 1 von 18

Aber nur kurzzeitig. „Wir haben uns vorhin mal den Regenradar angeschaut und sind beruhigt. Wir ziehen durch!“, sagte Matze Schneller beim Aufbau am Dienstag. Mit seiner Ehefrau Denise betreibt er das Irish Pub Bärmesens. Für den Ausschank hat das Stadtmarketing zusammen mit Jürgen „Chick“ Kölsch bekannte Pirmasenser Gastronomen zusammengetrommelt: Neben den Schnellers sind das Frank „Eddi“ Sänger von Eddis Kellerei und Michael Demmere vom Next Level. „Wir greifen den Faden vom Schlabbeflicker-Festival wieder auf“, sagt Sänger. Die Wirte haben im vergangenen Jahr beim Stadtfest schon zusammengearbeitet. „Und wir sind auch dieses Mal wieder alle an der Ecksteinsau dabei“, verrät Sänger und ergänzt: „Das hat super geklappt. Wir mussten zwar ein bisschen improvisieren – das müssen wir auch hier –, aber das können wir ja. Für uns sind solche Events eine willkommene Abwechslung.“

Besondere Location

Überzeugt werden mussten die Gastronomen nicht, betonen sie. „Wir haben direkt gesagt, dass wir dabei sind“, erzählt Demmere. Als die Sunset Lounge im letzten Jahr ihre Premiere feierte, habe ihn das Konzept, das sich die Stadtmarketing-Mitarbeiterinnen ausgedacht haben, voll überzeugt. „Die Location ist aber auch etwas ganz Besonderes“, schwärmt Sänger.

Als die erste von vier After-Work-Partys am frühen Mittwochabend startete, war das Wetter mit 18 bis 19 Grad zwar nicht zwingend sommerlich, doch auf der VR-Bank-Terrasse herrschte trotzdem Feierlaune. Mehrere Hundert Leute ließen zu den Beats von DJ Dario die (für die meisten) kurze Woche mit Kaltgetränken ausklingen. „Besonders Aperol ist gefragt – auch in der alkoholfreien Variante. Wir haben noch andere sommerliche Getränke dabei, zum Beispiel Limoncello Spritz und eine Sunset-Lounge-Schorle mit Rosé, Zitrone und Eis“, zählt Eddi Sänger auf. Im Laufe des Abends ließ sich sogar die Sonne noch ein wenig auf der VR-Bank-Terrasse blicken.

Auch selbst ein bisschen feiern

Zwar stand im Vorfeld und am Mittwochabend viel Arbeit für die Wirte an – und das wird auch bei den kommenden drei Partys der Fall sein –, aber ein bisschen selbst feiern und plaudern wollen auch sie. „Die Zeit nehmen wir uns“, betont Next-Level-Chef Demmere. „Über die vier Wochen werden viele unserer normalen Stammgäste herkommen. Denen muss man dann schon mal Hallo sagen“, ergänzt Matze Schneller mit einem Lachen.

Weiter geht es mit der Sunset Lounge am Donnerstag, 11. Juni, mit dem DJ-Duo Dad’s Daughter, am Donnerstag, 18. Juni, folgt DJ Kousi. Zum Abschluss wird DJ Mao am Donnerstag, 25. Juni, auf der VR-Bank-Terrasse auflegen. Los geht es jeweils ab 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.