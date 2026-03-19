In der Pirmasenser Kneipenlandschaft ist das „Next Level“ in der Rodalber Straße eine gediegene Möglichkeit für ein gepflegtes Bier. Mit Wunschkonzert.

Für Michael Demmere war es bei der Eröffnung des „Next Level“ vor zwölf Jahren ein Nebenverdienst. Im Hauptberuf war der heute 54-Jährige bei den US-Streitkräften auf der Husterhöhe beschäftigt. Heute ist sein Hauptberuf das „Next Level“. Der Rodalber hatte vor dem „Next Level“ acht Jahre lang die Kneipe „Surry’s“ in Rodalben geführt.

Für seine neue Kneipe musste alles umgebaut werden. Nach der Nutzung als Kaserne war zunächst das Fitnessstudio „Campus“ in den Räumen im Erdgeschoss und dann eine Kaffeerösterei. Heute ist es eine Kneipe mit großem Gastraum, Nebenzimmer mit Fußballkasten und geräumigem Raucherzimmer, in dem sogar eine großzügige Ledercouch zum Verweilen einlädt.

Musik-Wunschzettel liegen auf den Tischen

Der Gastraum entspricht einer klassischen Rockkneipe. Zwei Bildschirme an den Wänden werden gesäumt von unzähligen Plattenhüllen und CDs. Auf den Platten ist die musikalische Präferenz von Demmere erkennbar: „Meine Musik ist mehr der Rock“, erzählt er. Die Kundschaft bestimme im „Next Level“ aber meist eine andere Richtung, die sich oft an den aktuellen Charts orientiere, schildert Demmere und zeigt einen der Notizblocks auf den Tischen. Die Gäste können auf den „Wunschzetteln“ mitteilen, was sie gerne hören würden. „Das mache ich dann auch zu 99 Prozent im Laufe des Abends, außer es ist was zu Ausgefallenes“, meint er lachend.

Die Kneipe öffnet nur freitags und samstags sowie an Abenden vor Feiertagen. Treffender wäre allerdings die Bezeichnung „Nächte vor den Feiertagen“: Im „Next Level“ dauert der Abend meist bis in den frühen Morgen hinein. Offiziell sei bis 2 Uhr morgens geöffnet. Da aber meist noch Gäste da seien und Demmere niemanden rauswerfen wolle, gehe es öfter noch bis 4 Uhr morgens. „Gibt ja nicht mehr viele, wo man so lange bleiben kann“, bedauert er das Verschwinden einer Nachtschwärmerszene in Pirmasens. Im „Next Level“ laufe der Betrieb zufriedenstellend. Es sei ein bisschen ruhiger geworden. Als mit dem „Spirit“ in der Stadt noch eine richtige Disco zu finden war, sei grundsätzlich mehr los gewesen, findet er.

Live-Musik bietet Demmere nur selten. Gelegentlich engagiere er einen DJ. Das war es an Programm in der Kneipe. Einen schönen Spaßfaktor garantiere immer das Spiel Bier-Pong, das gerne gespielt werde. Dabei werden mehrere Becher Bier aufgestellt, und der Becher, in dem ein Tischtennisball landet, müsse getrunken werden. Wer es nicht ganz so feuchtfröhlich mag, kann sich am Fußballkasten im Flur amüsieren.

Gerne bestellt würden auch die Biermeter. Überhaupt sei das am meisten konsumierte Getränk Park-Pils. Danach folge die Weinschorle, der Aperitif Lillet und Aperol-Spritz. In einer Ecke verrät ein großer Wein-Kühlschrank, das hier auch ein gepflegtes Glas Wein ausgeschenkt wird. Die Weinkarte sei früher mal umfangreicher gewesen, räumt Demmere ein. Für besondere Gäste habe er aber immer auch einen ganz besonderen Tropfen im Schrank, verrät er.

Das Publikum sei immer bunt gemischt. 120 Besucher passen in den Gastraum, weitere 50 in das Raucherzimmer und Dutzende weitere auf die Terrasse, die abends sehr lange bewirtet werde. Aus der Nachbarschaft habe es deshalb noch nie Beschwerden gegeben, meint Demmere. Bei den Pirmasenser Großveranstaltungen wie der Kneipenkultour und Hexentour sei er immer mit von der Partie. Im vergangenen Jahr habe er sich auch beim Schlabbeflickerfestival beteiligt. „Das war richtig gut“, freut sich Demmere schon auf das nächste Stadtfest.

Steckbrief „Next Level“

Eröffnungsjahr: 2014, Inhaber: Michael Demmere, Biermarke: Parkbräu, Bierpreis: ab drei Euro, Speisenangebot: Pizza und Baguette, Besonderheiten: Bier-Pong und Fußballkasten, Raucherkneipe: im Nebenraum. Adresse: Delaware Avenue 14a bis 16a, Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 19.30 bis 2 Uhr.

Zur Serie

Die Zeiten, in denen es Hunderte Kneipen in Pirmasens gab, sind vorbei. Trotzdem hat die Stadt noch einiges zu bieten. In der Serie „PS am Zapfhahn“ stellen wir Pirmasenser Kneipen sowie die Gesichter hinter den Theken vor.

In unserer Serie haben wir unter anderem die „Caramba Bar“ vorgestellt, waren im „Bierbrunnen“, in der klassischen Eckkneipe „Zu den Vogesen“, und haben Manja Dillmann alias Mona in ihrer „Kleinen Kneipe“ besucht.

