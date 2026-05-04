Von der VR-Bank-Terrasse hat man nicht nur eine schöne Aussicht auf den Schlossplatz, dort lässt es sich auch gut feiern. DJs und Pirmasenser Kneipiers sorgen für Stimmung.

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Grund genug, daran anzuknüpfen: Das Pirmasenser Stadtmarketing verwandelt die Terrasse der VR-Bank im Juni erneut in eine „Sunset Lounge“. An vier Abenden werden dort bei After-Work-Partys DJs auflegen. „Die Leute können hier den Tag ausklingen lassen und schon mal langsam ins Wochenende starten“, sagt Organisatorin Lena Drechsler.

Bei den DJs setzen die Veranstalter auf bekannte Namen. Den Auftakt am Mittwoch, 3. Juni, macht DJ Dario. „Er ist Pirmasenser und war schon im vergangenen Jahr dabei – die Nachfrage war groß, dass er noch mal auflegt“, sagt Drechsler. Emely Brenner aus Landau hat ebenfalls schon im Vorjahr für Stimmung gesorgt. Das wird sie auch Donnerstag, 11. Juni, wieder tun, allerdings nicht allein, wie Lena Drechsler ankündigt: „Sie bringt ihren Vater mit. Zusammen sind sie das Duo Dad’s Daughter. Das bringt Abwechslung und House-Musik der späten 90er.“

Die VR-Bank-Terrasse aus der Vogelperspektive. Foto: Stadtmarketing/oho

An den verbleibenden beiden Donnerstagen, 18. und 25. Juni, werden DJ Kousi und DJ Mao auflegen. Kousi ist laut Drechsler aus der Vorderpfalz bekannt, hat aber auch schon beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring gespielt. Für DJ Mao ist der Gig bei der Sunset Lounge ein Heimkommen. Er lebt zwar inzwischen in der Vorderpfalz, ist aber gebürtiger Südwestpfälzer.

Für den Ausschank haben sich Drechsler und ihre Kollegen wahre Experten zur Seite gestellt. Wie schon beim Schlabbeflicker-Festival arbeitet das Stadtmarketing mit bekannten Pirmasenser Kneipen-Wirten zusammen. Matze und Denise Schneller vom Irish Pub Bärmesens, Frank „Eddi“ Sänger von Eddis Kellerei und Michael Demmere vom Next Level werden sich darum kümmern, dass beim Feiern niemand verdursten muss.

Wer die Musik der DJs lieber nur nebenbei hören und noch etwas essen möchte kann das direkt nebenan tun, wie Drechsler ergänzt: „Die Terrasse von Kuchems Brauhaus ist geöffnet und beteiligt sich ebenfalls an der Sunset Lounge.“