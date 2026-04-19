Drei Tage Wandern in Pirmasens: barrierefrei zum Arius, über den Premiumwanderweg „Felsenwald“ und auf 2000 Treppenstufen quer durch die Stadt.

Den Pfälzerwald mit allen Sinnen genießen: Genau dazu laden die Pirminius Wander- und Erlebnistage vom 24. bis 26. April ein. An drei Tagen hintereinander soll dabei die Höhe eine ganz besondere Rolle spielen, wie die Stadt Pirmasens mitteilt.

Den Auftakt macht am Freitag, 24. April, die Inklusionswanderung „Höhentour ohne Barrieren“. Dabei sind Teilnehmer mit und ohne Handicap eingeladen, gemeinsam mit Sabrina Brestel, der Inklusionslotsin des Landessportbundes, auf Tour zu gehen. Die geplante barrierefreie Strecke auf dem 448 Meter hohen Arius könne auch mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen problemlos zurückgelegt werden. Die überwiegend flache, knapp einen Kilometer lange Route ende auf dem Arius-Gipfel, wo ein Funkmast an die militärische Vergangenheit des Geländes erinnert. Von dort geht es zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt für die etwa zweistündige „Höhentour ohne Barrieren“ ist um 14 Uhr am Parkplatz Beckenhof zur gemeinsamen Fahrt mit Autos zum Arius. Wanderer mit Handicap sollten eine Begleitperson zur individuellen Unterstützung mitbringen, bittet die Stadt.

Premiumtour „Felsenwald“

Der Samstag, 25. April, geht es unter dem Motto: „Wer hat den schönsten Wanderweg?“ auf den Premiumwanderweg „Felsenwald“. Entlang der 13,6 Kilometer langen Tour liegen spektakuläre Felsen wie das Felsentor, die Schillerwand und das Gebetbuch. Die Fachzeitschrift „Wandermagazin“ hat die Tour im Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ nominiert. Bis zum 30. Juni kann darüber abgestimmt werden: online auf der Homepage des Wandermagazins oder per Karten, die im Touristinformation im Rheinberger, an der Info im Rathaus und im Bürger-Service-Center am Exe ausliegen.

Die Tour mit Wanderleiter Bernd Schwarz soll rund fünf Stunden dauern, insgesamt sind 371 Höhenmeter zu überwinden. Vom tiefsten Punkt der Strecke mit 298 Metern geht es hinauf bis auf 405 Meter. Treffpunkt für die Tour durch den „Felsenwald“ ist um 12 Uhr am Forsthaus Beckenhof.

Treppenwanderung „Stufe für Stufe“

Hinter dem Namen „Stufe für Stufe“ verbirgt sich am Sonntag, 26. April, ein besonders anspruchsvolles Angebot: Auf einer Länge von etwa 19 Kilometern stehen rund 2000 Treppenstufen in Pirmasens auf dem Programm – überwiegend aufwärts. Die Strecke führt durch mehrere Stadtteile und Parks. Wanderleiter Klaus Schmidt unterteilt die Tour in zwei Etappen, für die separate Anmeldungen möglich sind.

Am Vormittag steht der etwas leichtere Teil mit knapp 800 Stufen und einer Gehzeit von etwa zweieinhalb Stunden an. Nach der Mittagspause – je nach Wetter im Strecktalpark oder im Rheinberger-Atrium – warten dann noch über 1100 Stufen und etwa drei Stunden Gehzeit auf die Wanderer.

Start zur ersten Teilstrecke ist um neun Uhr im Rheinberger-Atrium, Fröhnstraße 8, um 13 Uhr ist dort der Auftakt zur zweiten Wanderung. Inklusive der Mittagspause wird die Dauer der kompletten Wanderung mit sechseinhalb Stunden angegeben.

Anmeldung

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung beim Stadtmarketing Pirmasens notwendig: Per Mail an tourismus@pirmasens.de oder telefonisch unter 06331/2394330.