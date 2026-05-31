Für die Ortsbürgermeisterwahl in Ruppertsweiler gibt es nun zwei Bewerber. Die Kommunalaufsicht muss nun aber ebenfalls grünes Licht geben.

Daniel Germann stellt sich ebenfalls als Nachfolger des zurückgetretenen Ortsbürgermeisters Herbert Heid in Ruppertsweiler zur Wahl. Der verheiratete 46-jährige Betriebswirt gehört seit 2024 dem Ortsgemeinderat an und ist Fraktionssprecher von „Wir für Ruppertsweiler“. „Wir haben im Rat in den vergangenen Wochen schon vieles vorangebracht und verbessert“, merkt der Vater eines 17-jährigen Sohnes und einer elfjährigen Tochter an. Doch noch gibt es für ihn eine Hürde zu überwinden, wie sich in der Wahlausschussitzung am Freitag zeigt.

Dass die Sitzung interessant werden wird, war im Vorfeld klar. Das Interesse der Bürger ist entsprechend groß. Pünktlich um 18 Uhr eröffnet der Wahlausschuss-Vorsitzende, Michael Becker, die Sitzung und verpflichtet per Handschlag die vier Ausschussmitglieder. Zuvor erfolgen obligatorische Belehrungen über die unparteiische Amtswahrnehmung, Verschwiegenheit und einiges mehr. Damit alles formal korrekt abläuft, sind auch der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Bernd Gehringer, und Vanessa Lutz, die Wahlsachbearbeiterin der Verbandsgemeinde, dabei.

Nachweis der Unterschriften fehlt

Becker erläutert, dass die Ortsbürgermeisterwahl für den 12. Juli terminiert ist. „Jetzt geht es um die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge.“ Mit diesen Worten beginnt eine genaue Prüfung. Die vier Ausschussmitglieder befassen sich Minuten lang mit den beiden schriftlichen Bewerbungen. Es wird getuschelt. Dann wird als Erstes über die Kandidatin Gampfer abgestimmt. Es gibt keine Wortbeiträge von den Mitgliedern des Wahlausschusses, also auch keine Einwände. Einstimmig wird die Heilpraktikerin durchgewunken.

Das ist beim zweiten Bewerber, Daniel Germann, anders. Becker zitiert aus dem Gesetz, dass ein Wahlvorschlag ungültig ist, wenn der Nachweis der Unterstützerunterschriften fehlt. Das ist hier der Fall. Der 46-jährige Betriebswirt hat seine Bewerbung am Pfingstmontag, 25. Mai, eingereicht. Gampfer hatte ihre Kandidatur am 22. Mai bei der Verwaltung bekanntgegeben.

Wer ist schuld am Versäumnis?

Als zwingendes Kriterium der Zulassung ist die Verifizierung der 30 Unterschriften vorgesehen. Jedoch war bei Abgabe der Bewerbung Germanns am Pfingstmontag kein Mitarbeiter der Einwohnermeldebehörde vor Ort, der die Prüfung vornehmen konnte. Der erforderliche Nachweis wurde erst am 26. Mai erbracht. Die Gretchenfrage: Wer hat das Versäumnis zu verantworten? Unmut bei den Zuhörern macht sich breit. „Warum ist kein Sachbearbeiter des Einwohnermeldeamtes dabei?“ und „unzulässige Fristverkürzung“, wird moniert.

Gehringer erklärt die Rechtslage, weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass der Wahlausschuss heute das letzte Wort hat. „Die Verwaltung kann nur beraten“, merkt er an. Auf die Unmutsäußerungen erwidert Gehringer, die Verwaltung habe das Versäumnis nicht zu verantworten. Er frage sich, warum trotz Einräumung eines langen Zeitraumes zum Einreichen von Bewerbungen der Wahlvorschlag Germanns „Spitz auf Knopf“ erfolgt ist. Wahlsachbearbeiterin Lutz weist darauf hin, dass die Kommunalaufsicht die Entscheidung des örtlichen Wahlausschusses prüfe. Die Sichtweise der Verwaltung sei mit dem Landeswahlleiter abgestimmt und entspreche geltendem Recht.

Kommunalaufsicht hat letztes Wort

Letztlich votiert der Wahlausschuss entgegen der Empfehlung der Verwaltung einstimmig dafür, die Bewerbung Germanns anzuerkennen. Die endgültige Entscheidung trifft jetzt die Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde. Je nachdem, wann die Prüfung abgeschlossen ist, könnte dies zu einem späteren Wahltermin führen. „Das Ehrenamt soll gefördert werden, ich habe den Eindruck, es wird einem mit solchen Entscheidungen eher erschwert“, lautet der Kommentar Germanns.

Dass er sich für eine Kandidatur entschieden habe, sei dem guten Ratsklima geschuldet. Er verstehe sich als Teamspieler. Priorität genieße bei ihm die Sanierung der Ruppertshalle als größte Investition. „Wir wollen die Sanierung erfolgreich zu Ende bringen“, sagt er. Aber auch der Bolzplatz für Kinder und Arbeiten im Rathaus stehen auf seiner To-do-Liste. „Wir haben um die 200.000 Euro zur Verfügung, die wir in den nächsten drei Jahren zur Weiterentwicklung unseres Ortes nutzen können“, stellt der Bürgermeisterbewerber fest.