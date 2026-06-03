Der Landkreis Bad Dürkheim schlägt in diesem Jahr dem Mainzer Innenministerium vier Personen vor, die mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet werden sollen. Die Plakette wird vom Land Rheinland-Pfalz an Bürger verliehen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. 90 Auszeichnungen werden insgesamt vergeben, auf den Landkreis Bad Dürkheim entfallen drei Ehrungen.

Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Kreisausschuss erklärte, wurden die im Kreistag vertretenen Parteien Ende März gebeten, geeignete Personen zu benennen.

Vorgeschlagen wurden Renate Armbrust (CDU) aus Haßloch, Klaus Schneider (FWG) aus Ellerstadt, Friedrich Hofmann (FDP) aus Weisenheim am Sand und Reinhold Niederhöfer (SPD) aus Kleinkarlbach.

Nach Rücksprache mit dem Mainzer Innenministerium sei es möglich, einmalig vier Personen vorzuschlagen, so Ihlenfeld. Damit reduziere sich das Vorschlagsrecht beim nächsten Mal aber um eine Person. Pia Werner (Grüne) kritisierte dieses Vorgehen. Sie sprach sich dafür aus, es bei drei Nominierten zu belassen. Bei der anschließenden Abstimmung enthielt sie sich. Alle anderen Fraktionen stimmten den vier Vorschlägen zu.

Die Plakette wird seit 1954 alle drei Jahre durch den rheinland-pfälzischen Innenminister verliehen. Benannt ist sie nach dem preußischen Staatsmann, Beamten und Reformer Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein.

Die Verleihung ist am 27. Oktober ab 15 Uhr im Saalbau in Neustadt geplant.