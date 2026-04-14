Herbert Heid ist kein Ortsbürgermeister mehr. Er hat seinen Rücktritt eingereicht. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Die Ursachen sind jedoch vielschichtiger.

Bereits zum Wochenende waren Gerüchte im Ort kursiert, wonach Herbert Heid das Handtuch als Ortsbürgermeister in Ruppertsweiler werfen würde. Am Montag hat der 75-Jährige auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, dass er seinen Rücktritt zum 15. April eingereicht hat. Der Gemeinderat sei zu diesem Zeitpunkt bereits informiert gewesen. Die Amtsgeschäfte werden bis zur Neuwahl nach Gesetzeslage vom Ersten Beigeordneten kommissarisch geführt: In Ruppertsweiler wird dieses Amt von Michael Becker bekleidet.

Von guter Zusammenarbeit keine Rede mehr

„Die Arbeit als Bürgermeister hat mich so sehr gefordert, dass es sich auf die Gesundheit ausgewirkt hat“, sagt Heid. Vor allem das mangelnde Vertrauen, das die Ratsmitglieder ihm entgegengebracht hätten, habe ihm zugesetzt. Von guter Zusammenarbeit habe er zuletzt nichts mehr wahrgenommen. Sein ursprünglichen Plan, zwei Jahre lang Ortsbürgermeister zu bleiben und den Rücktritt zum 1. Juli anzustreben, habe er verworfen, als sich eigenen Angaben zufolge eine neue Fraktion gegründet habe, der sämtliche Ratsmitglieder angehörten – nur er selbst nicht. „Ich konnte nicht mehr warten bis Juli, das war dann zu viel“, blickt er enttäuscht zurück.

Heid ist überzeugt davon, die richtige Entscheidung für sich getroffen zu haben. Er fühle sich nach seiner Rücktrittsankündigung erleichtert, sagt er.

Dem Ruppertsweiler Ortsgemeinderat gehört der 75-Jährige nicht mehr an. Ob sich der CDU-Politiker aus der Kommunalpolitik komplett zurückziehen wird, lässt er hingegen offen. „Vorstellbar ist für mich vieles, allerdings unter einer anderen Konstellation.“

Seit 2004 im Gemeinderat Ruppertsweiler

Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, kommentiert Heids Rücktritt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit den Worten: „Gesundheit hat immer Priorität. Das ist zu akzeptieren.“ Der Vorschlag der Verwaltung sehe vor, dass Neuwahlen für 12. Juli terminiert werden könnten. Der Gemeinderat entscheidet darüber, ob der Vorschlag angenommen wird oder ob ein anderer Termin bestimmt wird. Dieser Beschluss wiederum wird der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt, wie es das formelle Verfahren vorsieht. Laut Gesetzeslage sind Neuwahlen innerhalb einer Dreimonatsfrist zu terminieren.

Heid hatte im Juli 2024 die Nachfolge von Guido Hahn als Ortsbürgermeister angetreten. Zuvor war er am 5. April 2024 zum Ortsbürgermeisterkandidaten für die Gruppierung „Wir für Ruppertsweiler“ gewählt worden. Einen Gegenkandidaten gab es bei der Wahl nicht. Am 1. Juli 2024 wurde er in der konstituierenden Sitzung vereidigt. Als Beigeordneter wurde neben Becker Martin Siegert gewählt. Herbert Heid wurde in Annweiler geboren und lebt seit 1969 in Ruppertsweiler. Der Vater zweier Söhne gehört seit 2000 der CDU an, wurde 2004 erstmals Mitglied des Gemeinderats.