Bei der Person, die am Montag in Pirmasens bei einem Brand ums Leben gekommen war, handelt es sich um einen Mann. Das hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mitgeteilt. Nach wie vor sei unklar, was das Feuer ausgelöst habe. Die Ermittlungen dauern laut der Leitenden Oberstaatsanwältin Iris Weingardt noch an. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe eine Rauchgasintoxikation sowie Zeichen einer sehr massiven und längeren Hitzeeinwirkung festgestellt. Eine Identifizierung des Verstorbenen sei nur durch die in Auftrag gegebene DNA Untersuchung möglich. Bis wann das Ergebnis dieser Untersuchung vorliegen werde, sei nicht bekannt, so Weingardt.

Auch am Mittwoch waren Einsatzkräfte vor Ort, um das nicht mehr bewohnbare Haus näher anzuschauen. Der Kamin ist einsturzgefährdet, so dass die Straße vor dem Anwesen bis auf weiteres voll gesperrt bleiben muss. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Am Montag wurde gegen 14.20 Uhr ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Pirmasens gemeldet. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnte ein Übergreifen des brennenden Dachstuhls auf die angebauten Nachbargebäude weitestgehend verhindern, so dass es dort zu nur leichten Brand- und Wasserschäden kam. Der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes brannte vollständig aus. Auch das Stockwerk darunter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) Pirmasens war am Montag vor Ort – und zwar mit 26 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen. Außerdem wurde die Baufachberaterin des THW Ortsverbandes Landau hinzugezogen. Die Pirmasenser Kripo hat die Ermittlungen übernommen.