Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Zweibrücker Straße brannte am Montagnachmittag völlig aus. Als die Feuerwehr an der Unglücksstelle gegenüber der Lidl-Filiale eintraf, loderten hohe Flammen aus den Dachluken. Über zwei Drehleitern starteten die Helfer unverzüglich den Angriff gegen diesen sogenannten Vollbrand, während mit Hilfe der Polizei das Gelände abgeriegelt und der Verkehr umgeleitet wurde. Zusätzliche Unterstützung erhielten die 55 Pirmasenser Feuerwehrleute von Kollegen aus Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen. Etliche Trupps gingen gleichzeitig im Innenangriff gegen die Flammen vor, die zwar gelöscht werden konnten, jedoch war es noch längere Zeit aufgrund der enormen Hitze unmöglich, direkt ins Obergeschoß zu gelangen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, lediglich eine Person sei von einem Hund gebissen und ins Krankenhaus gebracht worden, wie Feuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär informierte. Die Kriminalpolizei ermittelt die zunächst ungeklärte Brandursache.