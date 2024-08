Mehr als 1000 Tage hat Christopher Wagner bei Militäreinsätzen im Ausland verbracht. Als Teil der Elite der Bundeswehr – dem Kommando Spezialkräfte. Seine Expertise und Erfahrungen möchte der Pfälzer nun für die Sicherheit von Familien und Unternehmen nutzen.

In Petersberg startet die Produktion von Wellpappformaten im neuen Werk der Landauer Progroup AG. Auch für die benachbarte G&G Preißer GmbH beginnt damit ein neues Kapitel. Artikel und Video gibt es hier.

Die Felsenland Klinik Dahn ist ein Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Dort gibt es einen Behandlungsansatz, der eine Besonderheit darstellt.

In Pirmasens hat die Tafel wegen der hohen Nachfrage erneut einen Aufnahmestopp verhängt. Nach Angaben des Tafelvorstandes können keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden. Grund ist unter anderem der andauernde Krieg in der Ukraine.

Ob und wie viele E-Mails sie heute schreiben oder ob sie vielleicht andere Kommunikationsmittel nutzen, haben wir Passanten in der Pirmasenser Innenstadt gefragt.

Mythos Sportwagen, veranstaltet vom Ruhpoldinger Wolfgang Fousek, gehört mittlerweile zu den etablierten Veranstaltungen am Zweibrücker Flughafen. Erstmals werden am Sonntag Flugeinlagen und Motorsport geboten – aber jeweils in einem eigenen Block.

Jede Geschichte hat einen Anfang. Diese beginnt mit einer zufälligen Begegnung in der Bibliotheca Bipontina: Robert A. Bels, von feudalem Adel, Ehrendoktor der Kaiserlichen Dynastie der Hohenstaufen und Derneck und Großmeister des Ritterordens Ordo Balliolensis, besuchte die Fürstliche Bibliothek, um die Geschichte seiner Familie zu erforschen.

Die Olympischen Spiele in Paris sind zu Ende gegangen. Sollte sich Deutschland wieder als Austragungsort für die Spiele bewerben? Wir haben die Zweibrücker gefragt – und sind auf Begeisterung, Ablehnung und Nachhaltigkeitsbedenken gestoßen.