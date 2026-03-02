„Ich beabsichtige, wieder zu kandidieren.“ Diesen Satz hat Markus Zwick (48) am Montag im Hauptausschuss der Stadt Pirmasens gesagt. Konkret geht es dabei um das Amt des Oberbürgermeisters.

Der CDU-Politiker sitzt seit 2019 auf dem Chefsessel im Rathaus. Seine Amtszeit endet am 1. Mai 2027. Der Hauptausschuss machte nun den Weg frei, die Stelle offiziell auszuschreiben. Gesucht wird eine Person, die am Wahltag mindestens 18 und nicht älter als 65 Jahre ist.

Die Wahl findet am 6. September statt. Sollte es zur Stichwahl kommen, ist die für zwei Wochen später terminiert. Bislang sind keine weiteren Kandidaten bekannt. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 20. Juli beim Wahlleiter vorliegen.