In knapp vier Monaten wählen die Pirmasenser ihr Stadtoberhaupt. Neben Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) steht ein AfD-Kandidat zur Wahl. Der lebt in der Nachbarstadt.

„Wenn ich nicht schon 65 wäre, würde ich mit Stolz in den Wahlkampf ziehen. Leider habe ich meinen Zenit schon überschritten“, sagte Lutz Wendel bei der Kandidatenkür der AfD für die Wahl des Pirmasenser Oberbürgermeisters. Der Kreisvorsitzende erntete mit seiner Anspielung auf die Altersbegrenzung für das Amt einige Lacher. Wendel hatte am Samstag kein Stimmrecht bei der Kandidatenwahl, weil er nicht in Pirmasens lebt. Diese Einschränkung betraf allerdings nur die wahlberechtigten Mitglieder – 17 waren erschienen –, nicht aber die Kandidaten.

Wenn die Pirmasenserinnen und Pirmasenser am 6. September zur Wahlurne gehen, werden sie neben dem Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) auch den Namen Christian Hofer auf dem Stimmzettel vorfinden. Der 40-Jährige arbeitet als Kfz-Mechatroniker und lebt in Zweibrücken, wo er für die AfD im Stadtrat sitzt. Für Hofer ist es in diesem Jahr schon die zweite Kandidatur bei einer Oberbürgermeister-Wahl.

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Im März trat er bereits in seiner Heimatstadt für die AfD an und bekam 20,7 Prozent der Stimmen. Dennoch verpasste er hinter Wahlsieger Marold Wosnitza (SPD) und Christina Rauch (CDU) den Einzug in die Stichwahl.

Keine weiteren Kandidaten in Sicht

Darum muss sich Hofer im September keine Sorgen machen – zumindest deutet aktuell nichts darauf hin. Da die SPD darauf verzichtet, einen Kandidaten aufzustellen, läuft es auf ein Duell zwischen Zwick und Hofer hinaus.

Laut dem frisch gekürten AfD-Kandidaten befindet sich Pirmasens an einem Wendepunkt. „Die Stadt hat enorme Stärke, Mut und Tradition. Und sie verdient mehr als Stillstand“, sagte der dreifache Familienvater. Um die Stadt besser zu machen, brauche es neue Energie und klare Entscheidungen. „Wir dürfen uns nicht länger mit halben Lösungen zufriedengeben. Dafür brauchen wir eine Verwaltung, die arbeitet, statt nur zu verwalten“, so der 40-Jährige.

„Pirmasens ist unsere Schwesterstadt“

Auf die Frage, was ihn denn mit Pirmasens verbinde, sagte der Zweibrücker: „Pirmasens ist unsere Schwesterstadt und ich habe viele Freunde hier. Immer, wenn ich zu Besuch bin, sehe ich, wie es mit der Stadt bergab geht. Das möchte ich nicht mehr mit ansehen.“

Den Großteil der 17 Stimmberechtigten konnte Hofer mit seinem Auftritt überzeugen. Mit 14 Stimmen wählten sie ihn zum OB-Kandidaten.

Nur drei Stimmen für Gegenkandidaten

Hofers einziger Kontrahent war Waldemar Lundgrün. Der 38-Jährige wurde in Russland geboren und lebt seit 1990 in Pirmasens. Politisch aktiv sei er noch nie gewesen, aber er wolle sich künftig gerne engagieren. „Ich bin noch ein Politik-Neuling“, sagte der Versicherungskaufmann, der vor knapp einem Jahr der Partei beigetreten ist. Immerhin drei Mitglieder hätten ihn gerne gegen Amtsinhaber Markus Zwick ins Rennen geschickt.

Der Kreisvorsitzende Lutz Wendel war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis und stimmte seine Parteifreunde bereits auf den Wahlkampf ein: „Ich freue mich, dass wir einen Kandidaten stellen. Lasst uns gemeinsam Herrn Zwick so richtig ins Schwitzen bringen!“