Für die Oberbürgermeister-Wahl in Pirmasens gibt es einen dritten Kandidaten neben Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) und Christian Hofer (AfD). Die Tierschutzpartei will Bernd Kriebel aus Höhfröschen ins Rennen schicken. Der 62-jährige Tierschützer kämpft aber noch mit den fehlenden Mitgliedern in Pirmasens.

Für die Aufstellungsversammlung in den nächsten vier Wochen werde der aktuelle Mitgliederbestand von drei Personen ausreichen, meint Kriebel. Das Wahlgesetz erlaube eine Aufstellungsversammlung mit nur drei Mitgliedern aus der Stadt. Er wünscht sich aber noch weit mehr Mitglieder, um den OB-Wahlkampf leisten zu können. Unterschriften für die Wahl müssten keine gesammelt werden, da die Partei bereits im Bezirkstag Pfalz vertreten sei. „Wir werden auf jeden Fall einen Kandidaten stellen“, betonte Kriebel, der den Verzicht der SPD auf einen eigenen Kandidaten bedauert.

Bernd Kriebel lebt seit 2019 in Höhfröschen und arbeitet bei einem Energieversorger als technischer Angestellter. Kommunalpolitisch war er davor in Mannheim aktiv sowie ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Karlsruhe. In der Tierschutzpartei ist er aktuell Bundes- und Landesvorsitzender.

Die Tierschutzpartei kommt bei Kommunalwahlen in Pirmasens immer auf mehr als zwei Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl votierten 2,8 Prozent der Wähler im Wahlkreis Pirmasens für Barbara Schwarz aus Dahn, die für das Direktmandat kandidierte.