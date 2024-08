Der Bundenthaler Hausarzt Stefan Mainberger wird zwei Weiterbildungsassistentinnen in seiner Hausarztpraxis aufnehmen und sie zu Fachärztinnen für Allgemeinmedizin weiterbilden. Dazu hat er sich unabhängig von der Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung über eine Härtefallregelung entschlossen. Mainberger teilte dies in einem weiteren offenen Brief mit. In seinem ersten offenen Brief hatte der Arzt am 7. Juli heftige Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung geübt, weil diese ihm trotz zweier Weiterbildungsassistentinnen nur eine Stelle fördern wollte. Die Kassenärztliche Vereinigung hat jetzt eine Härtefallregelung abgelehnt, weil Mainbergers Praxis finanziell gut dasteht. Sie hat ihm aber gestattet, dass er zwei junge Frauen zu Fachärztinnen für Allgemeinmedizin weiterbilden darf, obwohl ein Weiterbildungsberechtigter nur einen Assistenten ausbilden darf. Die Kassenärztliche Vereinigung fördert allerdings nur eine Weiterbildungsstelle. Für die andere muss der Arzt selbst aufkommen. Mehr zum Thema lesen Sie hier