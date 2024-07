In einem verzweifelt klingenden öffentlichen Brief sieht Hausarzt Stefan Mainberger das Dahner Felsenland vor einem Ärztenotstand. Die Kassenärztliche Vereinigung tue nichts dagegen.

In einem offenen Brief hat sich der Bundenthaler Hausarzt Stefan Mainberger in der vorletzten Woche „an alle, die an einer wohnortnahen ärztlichen Versorgung im unteren Wieslautertal und im