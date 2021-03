Leichenfund in Weilerbach

Der 38-Jährige, der seine Mutter und deren Lebensgefährten in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) getötet haben soll, ist auch einen Tag nach dem Leichenfund noch auf der Flucht. Das Obduktionsergebnis liegt seit Mittwochnachmittag vor. Zum Artikel

FCK trennt sich von Sportdirektor

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Sportdirektor Boris Notzon (41) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zum Artikel

Inzidenz: Rollentausch in der Pfalz

In Germersheim ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz unter die 100er-Marke gesunken. Dafür verzeichnet am Mittwoch Frankenthal den höchsten Inzidenz-Wert in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Rock am Ring abgesagt

Erneut fallen das legendäre Musikspektakel „Rock am Ring“ in der Eifel und das Nürnberger Schwesterfestival „Rock im Park“ aus. Zum Artikel

Enkeltrick-Bande festgenommen

Die Polizei hat sechs Personen festgenommen, die Enkeltrick-Betrugsstraftaten bandenmäßig organisiert haben sollen – darunter auch mindestens ein Fall in der Pfalz. Zum Artikel

Windkraft: Nein danke

Mit einem großen Banner kündigen Pfälzerwald-Initiativen im Kreis Südwestpfalz ihren Widerstand gegen die vor Kurzem bekannt gewordenen Pläne der Landesregierung an, womöglich doch Windkrafträder im Pfälzerwald zu platzieren. Zum Artikel

Briefwahl per Post: Letzter Tag

Briefwähler, die den Wahlbrief per Post verschicken möchten, sollten ihn spätestens am heutigen Mittwoch in den Postkasten werfen. Zum Artikel

