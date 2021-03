Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Sportdirektor Boris Notzon (41) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Notzons Vertrag läuft ohnehin nur noch bis 30. Juni dieses Jahres. Neuer Sportchef der Lauterer ist seit 1. März Thomas Hengen (46), der in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport die sich schon länger am Horizont abzeichnende Trennung von Notzon als dessen neuer Vorgesetzter vollzogen hat. Zuletzt stand eine Weiterbeschäftigung Notzons als Technischer Direktor als Überlegung im Raum. Dazu kommt es nun aber nicht mehr.

Seit 2014 beim FCK

Notzon steht seit längerer Zeit vor allem bei vielen Fans in der Kritik. Der 41-Jährige, der seit 2014 in verschiedenen Funktionen beim FCK ist, anfangs in der Zweiten Liga als Chefscout noch unter dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Kuntz vom 1. FC Köln geholt wurde, hat vor der laufenden Saison erstmals maßgeblich selbst für die Kaderplanung verantwortlich gezeichnet. Notzon unterstrich stets, sich seiner Verantwortung nicht entziehen zu wollen. Er betonte jedoch in den vergangenen Monaten mehrfach, dass sowohl der FCK-Beirat als auch Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt vor allem seit Sommer 2020 in die Personalentscheidungen eingebunden waren.

Hengen: „Position nicht mehr darstellbar“

„Boris Notzon hat sich in den vergangenen sieben Jahren voll und ganz in den Dienst des 1. FC Kaiserslautern gestellt und sich stark mit unserem Club identifiziert“, sagt Hengen, der neue Geschäftsführer Sport. „Nach der Umstrukturierung in der Geschäftsführung hat sich der FCK im Bereich der Sportlichen Leitung jedoch neu aufgestellt, so dass die Position des Sportdirektors in der aktuellen Konstellation in der Dritten Liga nicht mehr darstellbar ist. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, der uns nicht leicht gefallen ist. Wir wünschen Boris Notzon für seine berufliche und persönliche Zukunft nur das Beste.“

Merks Machtwort

Beiratsvorsitzender Markus Merk hatte nach der Entlassung von Trainer Jeff Saibene vor rund fünf Wochen betont, dass Notzon den neuen Chefcoach nicht aussuchen werde – Marco Antwerpen kam als FCK-Trainer.