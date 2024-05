Der Verein Lila Villa, der das Frauenhaus und eine Beratungsstelle trägt, erhält von der Stadt künftig eine dauerhafte institutionelle Förderung in Höhe von 30.000 Euro unter Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen jährlichen Haushaltes. Das Geld wird jeweils als Einzelposition im Etat bereitgestellt. Nach dem Sozial- sowie dem Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstagabend auch der Stadtrat einem entsprechenden Antrag des Vereins zugestimmt. Mit den zuständigen Vertretern des Landkreises soll erneut ein Gespräch über die Höhe des jährlichen Kreiszuschusses geführt werden. In diesem Jahr liegt dieser bei 30.000 Euro.

In den Vorberatungen hatten Vertreter verschiedener Fraktionen betont, dass die Förderung des Frauenhauses eigentlich in die Zuständigkeit des Kreises falle. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) sprach am Dienstag von einem „wunderbaren Zeichen“ an den Verein.