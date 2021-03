Gut sechs Jahre nachdem ein Vorgänger-Exemplar entfernt wurde, hängt seit Mittwoch wieder ein weithin sichtbares Protest-Banner am Luitpoldturm beim Hermersbergerhof (Kreis Südwestpfalz): „Windkraft im Pfälzerwald – Nein danke“ steht darauf. Damit kündigen die Initiative Pro Pfälzerwald, der Pfälzerwald-Verein und der Luitpoldturmverein ihren Widerstand gegen die erst vor Kurzem bekannt gewordenen Pläne der Landesregierung an.

Landesregierung will frühere Zusagen kassieren

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat erklärt, dass im Falle eines Wahlsieges frühere Zusagen, im Pfälzerwald keine Windräder aufzustellen, kassiert werden sollen. Nach Protesten in der Bevölkerung und dem drohenden Verlust des Status eines Biosphärenreservates hatte die Landesregierung nach der Landtagswahl 2016 die Windenergie-Pläne begraben. „Unsere Kampfansage an Malu Dreyer steht“, kündigte die Initiative Pro Pfälzerwald am Mittwoch an.