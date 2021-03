Briefwähler, die den Wahlbrief per Post verschicken möchten, sollten ihn spätestens am heutigen Mittwoch in den Postkasten werfen, rät der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter. Wer diesen Stichtag verpasst, sollte den Wahlbrief persönlich bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle abgeben oder dort in den Briefkasten werfen. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag (14. März) um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen.

