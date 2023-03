Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Beginn der ersten Pfingstferien in Rheinland-Pfalz tritt heute auch die neue Corona-Verordnung in Kraft. Damit kann es im Freien wieder etwas lockerer zugehen – bei Sport und Kultur. Auch Alkohol in der Öffentlichkeit ist wieder erlaubt. Und mehr als fünf Personen dürfen im Biergarten an einem Tisch sitzen. Doch der Teufel steckt im Detail.

Gastwirte, Geschäftsleute und Hoteliers haben reichlich Erfahrung mit den zwanzig CoBeLVOs, die das Land bisher in Kraft gesetzt hat. Doch auch ihnen ist nicht auf den ersten Blick klar, was