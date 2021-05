Einen Tag früher als erwartet treten im Landkreis Kusel weitere Lockerungen in Kraft. Ab Donnerstag, 0 Uhr, ist beispielsweise auch die Innengastronomie wieder erlaubt – mit Maske abseits des Sitzplatzes und negativem Schnelltest. Auch Kulturveranstaltungen im Inneren sind wieder zulässig.

Allerdings ist zumindest nicht für den Freitag damit zu rechnen, dass viele Restaurants wieder öffnen – sie waren nicht zuletzt angesichts des zuletzt miesen Wetters bereits bei der seit einer Woche möglichen Öffnung der Außengastro eher zurückhaltend. Auch jetzt kommt die weitere Lockerung für viele überraschend – sie hatten sich auf eine Öffnung ab nächster Woche eingestellt. Angesichts besserer Wetteraussichten für das Wochenende verlegt nun vielleicht der eine oder andere Gastronom seine geplante Öffnung vor.

Auch die Kreisverwaltung war zunächst davon ausgegangen, dass der nächste Lockerungsschritt laut Landesverordnung erst am Freitag oder Samstag möglich sein würde. Zum Beispiel war unklar, wann der erste von fünf erforderlichen Tagen unter der Inzidenz von 50 gezählt würde. Kusel hatte diesen Wert laut Robert-Koch-Institut erstmals am vergangenen Donnerstag unterschritten – einen Tag vor Inkrafttreten der neuen Landesverordnung. Daher war fraglich, ob der mitzählen würde.

Nun zählt nicht nur der Donnerstag mit, sondern bereits der Mittwoch davor. An diesem Tag hatte zwar das RKI, das zeitverzögert die Werte des Landes erhält, noch eine Inzidenz von 66,9 für den Landkreis vermeldet. Das aktuellere Landesuntersuchungsamt hatte jedoch bereits für diesen Tag eine Inzidenz von nur noch 49,8, unter Einbeziehung der hier wohnenden US-Militärangehörigen sogar nur noch von 36,4 veröffentlicht. Seither lag Kusel – mit und ohne US-Amerikaner – stets unter 50.

In der Konsequenz bedeutet das, dass Kusel bereits am Dienstag die Bedingungen für weitere Lockerungen erfüllt hatte – nämlich fünf aufeinander folgende Werktage unter 50. Der Mittwoch war der ebenfalls erforderliche Puffertag, ab Donnerstag treten die Lockerungen automatisch in Kraft.