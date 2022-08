Teils heftige Gewitter mit Starkregen haben am Freitagnachmittag insbesondere in der Westpfalz zwischen Pirmasens und Kaiserslautern lokale Überflutungen verursacht, bilanzierte Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer am Abend. Die Feuerwehr Kaiserslautern sprach von rund 50 Einsätzen vor allem im westlichen Stadtgebiet. Mehrere Keller sowie Fahrbahnbereiche seien überflutet. Zuvor war es überall in der Pfalz schwül-heiß mit Höchstwerten von 33 Grad in der Vorderpfalz. Müllers Prognosen zufolge ist die Unwettergefahr nach der Nacht wieder gebannt. Am Samstag ist bei teils veränderlich bis stärker bewölktem Himmel mit 25 Grad zu rechnen. Am Sonntag dürfte bestes Ausflugs- und Badewetter folgen: Es wird sonnig und trocken bei 28 bis 29 Grad entlang des Rheins. Nächste Woche sorgt Hochdruckeinfluss für trocken-heiße Spätsommerwitterung bis 30 Grad. Wetterexperte Müller rechnet mit erneut fallenden Rheinwasserständen. Am Donnerstag kündigen sich neue Hitzegewitter an.

