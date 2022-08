Kreis Kaiserslautern. Das Gewitter am Freitagnachmittag hat auch in Teilen des westlichen und südlichen Landkreises für zahlreiche Einsätze gesorgt. Besonders heftig tobte es in Teilen der Verbandsgemeinde Weilerbach.

„Der Hauptschwerpunkt lag zunächst in Rodenbach, wo zeitgleich mehrere Einsätze gefahren wurden“, berichtete Bürgermeister Ralf Schwarm auf Anfrage. Im dortigen Gewerbegebiet Tränkwald-Breitwiesen gab es einen abgerutschten Hang und eine Straße, die derart stark unterspült war, dass sie einzubrechen drohte. „Schon ins Gewerbegebiet zu kommen, war aufgrund der Wassermassen schwierig“, sagte Schwarm, in dessen Wohnhaus auch Wasser eingedrungen ist. Das für Freitagabend geplante Flutlichtschwimmen im Rodenbacher Waldfreibad musste abgesagt werden. „Bei uns ist Land unter“, sagte Badleiter Thomas Metzger. „Wir räumen nach dem Gewittersturm erst einmal alles auf und machen das Bad dann wieder für den Samstag startklar.“

Zweite Zelle über Reichenbach-Steegen

Nachdem sich die Lage nach dem ersten Guss zunächst beruhigt hatte, habe sich eine zweite Gewitterzelle über Reichenbach-Steegen ausgetobt. Dort gab es laut Ortsbürgermeister Dirk Wagner Geröll auf der Straße von Oberstaufenbach kommend und Häuser mit vollgelaufenen Kellern. „Insgesamt vier Einsätze in Reichenbach-Steegen“, so die Feuerwehr, die gegen 18 Uhr auch noch zu einem Frontalzusammenstoß auf der L372 zwischen Kollweiler und Rothselberg gerufen wurde. „Zum Glück nur zwei Leichtverletzte.“ Der Verkehrsunfall habe nicht unmittelbar mit dem Wetter zu tun gehabt.

In der VG Landstuhl gab es unter anderem mehrere voll gelaufene Keller und einen abgeknickten Baum in Schopp, in Kindsbach fiel ein Baum auf eine Stromleitung und in Queidersbach war die Straße an der Tankstelle überflutet, so Wehrleiter Thomas Jung. Relativ ruhig blieb es dagegen bis zum Abend in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, wo die Feuerwehr wegen einzelner Überschwemmungen fünfmal ausrückte. Keine Einsätze verzeichneten bis zum Abend die Freiwilligen Feuerwehren in den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Otterbach-Otterberg und Enkenbach-Alsenborn.