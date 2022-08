Die Feuerwehr rückte am Freitagabend gegen 17.30 Uhr aus, da die Bundesstraße zwischen Matzenbach und dem Ortsteil Gimsbach überflutet war. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Einsatzstelle abgesichert und dann an den Landesbetrieb Mobilität übergeben. Im Einsatz war die Ausrückgemeinschaft Quirnbach/Rehweiler/Matzenbach sowie Teile der Feuerwehr in Glan-Münchweiler.