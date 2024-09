Haare schneiden, Haare färben und vielleicht noch Haare zusammenfegen – haben wir was vergessen? Oh ja, würde Friseurmeisterin Jenni Diehl jetzt sagen. Sie zeigt uns, dass hinter ihrem Job noch einiges mehr steckt. Im Mittelpunkt steht für die Salonbesitzerin nämlich auch der Kundenkontakt und die Möglichkeit, die Ladenbesucher und -besucherinnen ein bisschen glücklicher nach Hause zu schicken, als sie gekommen sind. „In welchem Beruf wird man schon tagtäglich für seine Arbeit gelobt und hört ein Danke?“, fragt die 31-Jährige. Aber stimmt es, dass man als Friseurin auch Meisterin des Small-Talks sein muss? Wie geht man damit um, wenn einem Kunden die neue Frisur mal so gar nicht gefällt? Diese Fragen haben wir für unsere Video-Serie 9to5 gestellt. Und natürlich wollten wir auch wissen: Wie sieht es mit dem Gehalt als Friseurin aus – gerade als Selbstständige?

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?