Die Kettensäge angeworfen, das Visier runtergeklappt und los geht’s: Die Späne fliegen und nach einem lauten „Achtung“ fällt der Baum. Genauso haben wir uns den Beruf des Forstwirts vorgestellt. Aber während wir Damir Köhler, Forstwirt im Forstamt Hinterweidenthal, bei seiner Arbeit begleiten, lernen wir noch mehr: Wie man zu viert am besten im Bauwagen schläft, dass Mathe-Kenntnisse zum Baumfällen notwendig sind und dass die Holzernte nur einen kleinen Teil der eigentlichen Aufgaben ausmacht. Aber wir wollen noch mehr über seinen Beruf wissen: Wie ist es, immer im Freien arbeiten zu müssen? Wie gefährlich ist der Beruf zwischen Sägen und herabstürzenden Ästen? Und wie viel verdient ein Forstwirt?

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?