Wer an das Chemielabor eines verrückten Wissenschaftlers denkt, ist beim Beruf des Chemikanten falsch. Luca Boukari führt uns bei dem Dreh für unsere Video-Serie 9to5 erst mal durch die große Chemieanlage: vorbei an Rohren und Tanks, deren Wartung und Pflege zu seinen Aufgaben gehören. Immer mit dabei: Helm, Schutzbrille und ein Explosionswarngerät, denn ganz risikofrei ist so ein Beruf nie. Ein Labor besuchen wir tatsächlich auch noch, aber ebenso gehört das Überwachen der Produktion auf riesigen Monitoren zu seinem Alltag. Und mit einem 9to5-Job hat der Chemikantenberuf wenig zu tun: Schichtarbeit ist angesagt. Warum die für den 27-Jährigen kein Problem ist, warum Chemikant für ihn die beste Berufswahl war , wie viel er verdient und wem er den Job empfehlen würde, hat er uns im Video verraten.

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?