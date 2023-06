Die deutschen Fußballerinnen haben im vorletzten Testspiel vor der WM 2:1 (1:0) gegen Vietnam gewonnen. In Offenbach erzielten Paulina Krumbiegel (3. Minute) und Janina Minge (80.) am Samstag vor 13 652 Fans die Tore für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Thi Thanh Nha Nguyen verkürzte nach einem Konter in der Nachspielzeit auf 2:1 (90.+3).

Voss-Tecklenburg hatte in Torhüterin Merle Frohms und Lena Lattwein nur zwei Wolfsburgerinnen in der Startelf und – wie angekündigt – keine Spielerin des FC Bayern. Nach dem Streit zwischen dem DFB und dem Münchner Club um deren spätere Anreise wollte die 55-Jährige „keine Risiken eingehen“, weil die Bayern-Asse um Lena Magull und Lea Schüller nach ihrem Urlaub erst am Freitag zum Nationalteam gestoßen waren.

Vor dem Testspiel gegen Vietnam trafen sich die ersten Weltmeisterinnen von 2003 in Offenbar.