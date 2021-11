Im Fall des nach einem Taser-Einsatz in Neustadt vor knapp einem Monat gestorbenen 53-Jährigen wartet die Staatsanwaltschaft noch auf Ergebnisse weiterer gerichtsmedizinischer Untersuchungen. Offiziellen Angaben zufolge hatten Beamte den Mann mit einer Stromstoß-Pistole bändigen wollen, nachdem er randaliert und Einsatzkräfte angegriffen hatte. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass er anschließend einem Herzinfarkt erlag. Überprüft wird nun zum Beispiel, ob er Drogen genommen hatte. In weiteren Schritten kann dann analysiert werden, ob die Stromstoß-Waffe seinen Tod verursacht hat. Im Fall eines nach einem Taser-Einsatz in Pirmasens gestorbenen 56-Jährigen waren Gerichtsmediziner aus dem saarländischen Homburg 2019 zu dem Ergebnis gekommen, dass dessen Tod nicht auf den Taser zurückzuführen war. Wie sie dabei vorgingen und für wie gefährlich sie die Waffe halten, steht im ausführlichen Bericht.