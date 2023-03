Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon zweimal sind in der Pfalz Randalierer gestorben, nachdem Polizisten mit einem Taser auf sie geschossen hatten. Im aktuellen Fall aus Neustadt ist noch offen, was die eigentliche Todesursache war. Im früheren aus Pirmasens sagten Fachleute: An der Stromstoß-Pistole lag’s wohl nicht. Aber wie lässt sich das überhaupt feststellen?

Die Rechtsmediziner des Universitätsinstituts im saarländischen Homburg wurden nachdenklich, als sie 2019 die Leiche eines Pirmasensers untersuchten. Am Anfang der Ermittlungen stand